Donna lancia varecchina contro un uomo

FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 16 OTT - Una donna di 51 anni ha lanciato della varecchina a un uomo di 56, che ha riportato un'ustione al viso di primo grado con prognosi di 25 giorni. É successo ieri sera in piazza Garibaldi a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. I carabinieri, arrivati sul posto dopo una chiamata al 112, hanno rintracciato la donna, una bulgara senza fissa dimora ospite del centro d'accoglienza 'La tenda di Abramo', e hanno rinvenuto la bottiglia di varichina in un cassonetto. Lei è accusata di lesioni personali aggravate dal mezzo utilizzato, sempreché gli accertamenti dei carabinieri della Tenenza di Falconara non dimostrino che il liquido nel flacone sia idoneo a una deturpazione permanente del viso: in quel caso si configurerebbe il tentativo in una recentissima fattispecie di reato introdotta all'art. 583 quinquies del codice penale: deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.