Dl fisco,tetto contante cala a 1000 euro

ROMA, 15 OTT - La soglia per l'uso del contante passa da tremila a mille euro. E' quanto prevede l'ultima bozza del decreto fiscale in circolazione, datata 14 ottobre, all'articolo 19 del testo. La bozza è ricca di nuove misure: 30 euro di contributo per l'acquisto dei sistemi da allarme antiabbandono da montare sui seggiolini auto, una nuova tassa sulla fortuna anche sulle vincite minori, una stretta sull'evasione dei carburanti, la partenza immediata della web tax, ribattezzata digital tax e da cui si stimano incassi per 600 milioni di euro, un premio speciale della lotteria per chi paga con la carta di credito. Per i commercianti e i professionisti che non accetteranno le carte di credito e il bancomat scatterà inoltre una multa da 30 euro a cui si aggiungerà il 4% del valore della transazione negata.