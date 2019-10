Alitalia: Atlantia c'è ma chiede tempo

ROMA, 15 OTT - Atlantia è disponibile a partecipare alla formulazione dell'offerta vincolante per Alitalia, ma questa partecipazione "non può prescindere da ulteriori approfondimenti, che la società ritiene possano essere soddisfacentemente superati con ulteriori sessioni di lavoro". Lo comunica la società in una nota al termine del cda tenuto nel giorno della scadenza del termine per l'offerta vincolante. Sono quattro i temi su cui Atlantia ritiene necessario un approfondimento per arrivare alla formulazione dell'offerta vincolante, tra cui "l'individuazione di un partner industriale che partecipi al capitale della Newco con una quota significativa e la definizione finale del piano industriale della Newco, condiviso e fatto proprio dal partner industriale che dovrà assumere un ruolo determinante nella responsabilità di gestione ed implementazione dello stesso".