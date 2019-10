Neve, chiuso colle Piccolo San Bernardo

AOSTA, 15 OTT - A causa della neve caduta sulle Alpi chiude alle 17 il colle del Piccolo San Bernardo, su disposizione delle autorità francesi. La previsione di riapertura - fa sapere l'Anas - è per la mattina di mercoledì 16 ottobre. Durante la chiusura in Francia la strada statale 26 resta percorribile fino al confine di Stato, nel territorio comunale di La Thuile (Aosta). La neve in Valle d'Aosta è arrivata sino a 2.000 metri di quota, imbiancando anche Cervinia. Dalla serata è previsto lo stop delle precipitazioni. E' già stato chiuso lunedì 14 ottobre il colle del Gran San Bernardo, tra Valle d'Aosta e Canton Vallese (Svizzera), in vista della stagione invernale. La riapertura è prevista nella tarda primavera.