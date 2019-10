Ocean Viking domattina a Taranto

TARANTO, 15 OTT - Dopo un vertice che si è tenuto nella Prefettura di Taranto, è stato concordato per domani mattina alle 8 l'attracco al porto di Taranto della nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, che sbarcherà 176 migranti - tra di loro donne incinte e bambini - soccorsi in due distinte operazioni ad una quarantina di miglia dalle coste libiche. E' già al lavoro la macchina dei soccorsi per l'accoglienza. I migranti saranno trasferiti all'hotspot di Taranto per le operazioni di identificazione e successivamente smistati in altri centri.