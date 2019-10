Incendio deposito, salva opera Mannucci

FABRIANO (ANCONA), 15 OTT - Un violento incendio divampato poco dopo la mezzanotte in un deposito comunale di materiale vario in frazione Argignano di Fabriano ha provocato ingenti danni a una porzione dell'edificio, causando anche il cedimento parziale di 60 mq di tetto: all'interno di una parte della struttura, in cui non sono arrivate le fiamme, c'era anche un'opera di Edgardo Mannucci, una scultura di metallo intitolata "Inferno, Purgatorio e Paradiso" che è stata salvata. La scultura era stata appoggiata momentaneamente nel deposito dalla Fondazione Carifac in attesa del completamento dello spazio museale. Per domare il rogo è stato necessario un intervento di circa sei ore di tre squadre dei vigili del fuoco - 15 unità - da Fabriano, Arcevia e Ancona, con due autobotti, che hanno lavorato fino alle sei di stamattina. Sono in fase d'accertamento le cause dell'incendio, divampato a quanto pare su una catasta di legna vicina al capannone e che poi si è esteso alla struttura. In corso le operazioni di bonifica.