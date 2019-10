Entroterra Genova, caduti 460 mm pioggia

GENOVA, 15 OTT - "Il quadro rimane difficile ma le criticità sono per il momento contenute. La situazione peggiore si è verificata a Mele, nell'entroterra di Genova, dove sono caduti 463 mm di pioggia in 12 ore. I disagi sono diffusi ma per il momento la situazione è sotto controllo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo aver fatto il punto con il dipartimento nazionale. "Siamo in attesa della perturbazione vera e propria che arriva dalla Francia - ha detto -, quello che abbiamo registrato finora è stato solo il prefrontale della perturbazione. Vediamo l'evolversi nel pomeriggio, a quel puto discuteremo se prolungare o meno l'allerta". L'allerta arancione, emanata ieri da Arpal, è iniziata alle 22 di ieri sera e, secondo le prime previsioni, dovrebbe terminare alle 15.