Ordine di carcerazione per No Tav Dosio

TORINO, 14 OTT - Un ordine di carcerazione è stato notificato a Nicoletta Dosio, 73 anni, storica esponente del movimento No Tav della Valle di Susa. Il provvedimento è la conseguenza di una condanna, diventata definitiva, a un anno di reclusione senza condizionale per una dimostrazione del 2012 al casello di Avigliana (Torino) dell'autostrada del Frejus. L'ordine di carcerazione è sospeso per trenta giorni per dare modo di chiedere misure alternative alla detenzione. Ad altre persone imputate nel medesimo processo, secondo quanto si apprende, sono state notificati provvedimenti analoghi.