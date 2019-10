Manovra:Delrio,bene fondo unico famiglia

ROMA, 14 OTT - "Con Il 'Fondo famiglia per assegno unico' operativo già dal prossimo anno il governo dimostra di fare sul serio quando parla di lotta all'inverno demografico e individua l'aiuto alle famiglie con figli come una priorità della propria azione. Per rivoluzionare la politica di sostegno alla natalità c'è molto strada ancora ma la cooperazione tra Parlamento e governo, e per questo siamo grati al Ministero dell'Economia per il grande e difficile lavoro, consentiranno a partire dal 2020 un deciso cambiamento di rotta così come noi Democratici abbiamo promesso e ci siamo impegnati a realizzare con l'assegno unico e la dote per i servizi". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio.