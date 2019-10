Picchia brutalmente moglie davanti bimbi

(ANSA)- LONATE POZZOLO (VARESE), 14 OTT - Un uomo di 35 anni, pregiudicato nordafricano, è stato arrestato dai carabinieri per aver ripetutamente picchiato e maltrattato la moglie davanti ai loro bambini nella abitazione dove vivevano a Lonate Pozzolo (Varese). L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese). Le indagini sono partite a settembre quando la donna ha denunciato il marito dopo essere finita in ospedale con fratture multiple al naso e al volto: era stata brutalmente picchiata dal marito. Una volta dimessa, insieme ai due figli, è stata accompagnata in una struttura protetta.