Ong, 24 civili uccisi in Siria

ROMA, 13 OTT - Almeno 24 civili sono stati uccisi oggi nel corso dell'offensiva turca in corso in Siria. Lo riporta L'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). L'offensiva è in atto dal 9 ottobre nel nord est della Siria, lanciata dalle forze armate turche e dai miliziani filo-Ankara contro le milizie curde. Fra le vittime cinque persone che si trovavano su un'auto, uccise dalle milizie filo-turche.