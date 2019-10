Migranti: soccorsi altri 102 su barcone

ROMA, 13 OTT - Dopo il salvataggio, avvenuto nelle ore scorse da parte della Ocean Viking, di 74 migranti su un gommone in difficoltà a 50 miglia dalle coste libiche, i team di SOS Mediterranee Italia e Medici senza frontiere, sempre a bordo della Ocean Viking, hanno completato stamane un secondo salvataggio di 102 persone da un gommone in difficoltà a 40 miglia dalle coste libiche. Tra loro ci sono 12 donne, 4 delle quali incinte e 9 bambini. Ora a bordo sono 176 le persone salvate. Lo rende noto SoS Mediterranee Italia. Dopo essere stati contattati dalla seconda barca in pericolo, racconta Alarm Phone, la piattaforma che dà aiuto ai migranti nel Mediterraneo, "siamo rimasti in contatto: l'atmosfera a bordo era tesa. Hanno visto due elicotteri sorvolarli e una barca in arrivo. Temevano di venire riportati in Libia. Invece, la Ocean Viking ha soccorso questa barca. Raggiungeranno l'Europa! Benvenuti!".