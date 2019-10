Diciassettenne accoltellato a Trieste

TRIESTE, 13 OTT - Un minorenne, di 17 anni, italiano, è rimasto ferito, in modo grave, ieri sera dopo essere stato accoltellato. Nel corso della notte la Polizia ha condotto una serie di indagini mentre il giovane veniva portato all'ospedale di Cattinara dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni permangono gravi. Gli agenti intervenuti avrebbero portato in Questura due coetanei del ferito. Il ragazzo si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione e per lui i sanitari si sono riservati la prognosi. Secondo alcune indiscrezioni il ferimento potrebbe essere avvenuto nel corso di una rissa tra giovanissimi. Il ragazzo, ferito probabilmente sulla Scala dei Giganti, è riuscito a raggiungere la vicina piazza Goldoni e a chiedere soccorso al McDonald, a quell'ora - le 20.30 circa - molto affollato. (ANSA).