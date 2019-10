Lissner a Napoli, San Carlo teatro sano

NAPOLI, 12 OTT - "Sono qui per sentire l orchestra. E' il primo passo. Sono felice, ho sempre detto che il San Carlo è il più bel teatro del mondo. Avevo quattro possibilità" per il dopo Parigi. E ho scelto Napoli". Come annunciato Stéphane Lissner nuovo sovrintendente del teatro di San Carlo (sarà operativo da aprile 2020) ha partecipato all'inaugurazione della Stagione Sinfonica del Massimo partenopeo. Per il concerto inaugurale come tradizione sul podio c'è il direttore musicale del massimo, Juraj Valčuha. "So che ha fatto benissimo'' dice Lissner , direttore dell" opera di Parigi che poi spiega: "Sarò part time fino a gennaio del 2021. La mia prima stagione a tutti gli effetti sarà quella 21-22". Ad accompagnarlo in visita al teatro è la soprintendente Rosanna Purchia, il cui incarico scadrà a fine marzo 2020. "Trovo un teatro sano - dice Lissner - Purchia ha fatto un buon lavoro e ho studiato i conti". "Quindi nessuna preoccupazione" risponde a chi gli chiede della programmazione.