Amsterdam, 130 arresti a protesta clima

ROMA, 12 OTT - La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam almeno 130 manifestanti di Extinction Rebellion, che per la causa del clima hanno bloccato il ponte principale nel centro della città. La protesta rientra nella serie di azioni di disturbo avviate dall'organizzazione ambientalista internazionale questa settimana, per sottolineare l'urgenza di un'azione per invertire il trend climatico. "Per il momento abbiamo arrestato 130 persone al Blauwbrug", il ponte bloccato dal sit-in, scrive la polizia di Amsterdam su Twitter.