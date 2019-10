Zero, il folle re della classifica

ROMA, 11 OTT - Folle sì, ma anche re della classifica. Renato Zero, con il suo nuovo album di inediti, Zero Il Folle, conquista al debutto la testa della classifica dei dischi più venduti della settimana (e quella dei vinili), secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Dopo quattro anni di assenza, anche il ritorno dei Modà è stato accolto positivamente con un secondo posto per il nuovo Testa o Croce. La versione aggiornata di Re Mida (Aurum) di Lazza si inserisce al terzo posto. A rinnovare i vertici della classifica ci pensa anche Levante con il quarto album Magmamemoria, appena fuori dal podio. A pagare le spese di una vetta tutta nuova, è il power duo del rap Gemitaiz & Madman che una settimana fa erano primi con Scatola Nera, e ora sono quinti, seguiti da Mattoni di Night Skinny. Ultimo presidia sempre la top ten con Colpa delle favole in settima posizione. Il collettivo Machete con Machete Mixtape 4 scivola dal quarto all'ottavo posto. Chiudono Rocco Hunt con Libertà e Mika con il suo nuovo disco My name is Michael Holbrook.