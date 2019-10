Alitalia: al 30/9 in cassa 310 milioni

ROMA, 11 OTT - Al 30 settembre la liquidità di Alitalia era pari a 310 milioni di euro (a cui va aggiunto il deposito presso la Iata), contro i 361 milioni di fine agosto. Lo comunica la stessa compagnia in una nota, spiegando che "la riduzione di 51 milioni di euro è dovuta principalmente alla diminuzione del volume di biglietti prepagati, in linea con la normale stagionalità del settore". Sulle rotte intercontinentali la compagnia ha registrato un incremento dei ricavi pari all'1,8% e un aumento dei passeggeri trasportati a 267.575 (+3,6%) rispetto allo stesso mese del 2018: "per il ventitreesimo mese consecutivo, i ricavi e i passeggeri relativi ai voli di lungo raggio di Alitalia continuano a crescere".