Brizzi tra amicizia e autobiografia

ROMA, 11 OTT - 'Se mi vuoi bene', in sala dal 17/10 con Medusa, è la realizzazione di un sogno personale di Fausto Brizzi, girare una dramedy, una commedia con toni drammatici e, in questo caso, con risvolti favolistici. Ma è anche un un lavoro sull'amicizia che ti salva e in parte autobiografico. "Siamo in un'epoca in cui sembrano contare più gli emoticon di tutto. Invece bisogna uscire di casa e andare a trovare gli amici", dice il regista. Nel film, tratto da un libro omonimo di Brizzi del 2015, Diego (Claudio Bisio) è un avvocato di successo che sta attraversando un periodo di depressione (vuole morire). Un giorno, però, incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere, che non vende nulla, ma accoglie chiunque entri con amicizia. Un luogo magico dove Diego capisce che, per uscire dalla sua palude emotiva, deve solo fare del bene a parenti e amici. Nel cast anche Dino Abbrescia, Valeria Fabrizi, Flavio Insinna, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Gian Marco Tognazzi.