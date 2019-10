Di Maio, bene richiesta Usa ad Ankara

ROMA, 11 OTT - "Credo che l'azione turca sia inaccettabile perché unilaterale. Sono contento che anche gli Usa chiedano alla Turchia di fermarsi, per me l'Europa deve reagire con una sola voce e questa non può prevedere di continuare a elargire ulteriori risorse alla Turchia senza pretendere un comportamento corretto dal punto di vista istituzionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a Foligno.