Di Maio, con decreto clima primi in Ue

ROMA, 10 OTT - Il decreto clima che oggi va in Consiglio dei ministri "è un grande primo passo verso il cosiddetto Green New Deal, di cui si vuole caratterizzare anche l'Europa ma di cui l'Italia è capofila", essendo il Paese "più all'avanguardia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina. Il decreto rappresenta "la nuova visione dell'Italia green che investe in energie rinnovabili".