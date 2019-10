Marattin (Iv), processi veloci a evasori

ROMA, 11 OTT - "In principio non sono contrario all'aumento delle pene per gli evasori, ma sono contrario agli slogan. Le pene si possono anche aumentare, ma la vera sfida è fare i processi in fretta". Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, in merito alla proposta dei Cinque Stelle di inasprire l'aspetto penale per i grandi evasori. "In carcere non c'è nessun grande evasore - ha spiegato - non perché le pene siano base, ma perché non siamo riusciti a costruire un sistema giudiziario che possa fare processi in fretta, magari con una magistratura dedicata appositamente a questo tipo di reato. Non serve triplicare le pene se poi nessuno arriva a sentenza. Io sono sempre molto a disagio con gli slogan da una riga".