Evasione offshore brucia 3 mld l'anno

BRUXELLES, 11 OTT - Dal 2004 al 2016, a causa dell'evasione fiscale sui capitali offshore, i Paesi Ue hanno perso in media ogni anno 46 miliardi di euro, ovvero circa lo 0,5% del Pil. L'Italia, che è il quarto Paese con la più alta ricchezza offshore d'Europa dopo Germania, Francia e Regno Unito, ha perso in media 3,12 miliardi, o l'8,7% del Pil. Lo rileva uno studio della Commissione Ue, che "per la prima volta stima la ricchezza offshore degli europei e le perdite per gli Stati", spiega il commissario Pierre Moscovici.