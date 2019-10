Siria: Mattarella, Ue marginale

ATENE, 11 OTT - In politica estera l'Unione europea si sta confermando "marginale, come la crisi siriana sta in queste ore dimostrando". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando della crisi siriana da Atene dove si trova per un vertice internazionale. Gli avvenimenti in Siria già due anni fa "comportavano conseguenze molto gravi, innanzitutto per i siriani ma anche per la Ue. Allora l'Europa era priva di influenza sostanziale: oggi è ancora più così. I protagonisti sono altri ma - ha osservato - le conseguenze cadono sull'Europa".