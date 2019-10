Nobel Pace: Mattarella, Italia ammirata

ROMA, 11 OTT - "Desidero esprimerle le mie più sentite congratulazioni per l'importantissimo riconoscimento che Le è stato conferito. In Italia si guarda con grande ammirazione e profondo interesse alla svolta che Lei, signor Primo Ministro, ha impresso alle dinamiche regionali. Con grande coraggio e visione Ella ha riaperto un dialogo con l'Eritrea e posto le basi per un processo di integrazione regionale che include anche la Somalia". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al premier etiope Abiy Ahmed Ali.