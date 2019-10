Cucchi, il 14/11 sentenze su medici e cc

ROMA, 11 OTT - Arringa dell'ultimo difensore e rinvio tecnico al 14 novembre dell'udienza che porterà alla sentenza nel terzo processo d'appello per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato nell'ottobre 2009 per droga e morto una settimana dopo in ospedale. E alla stessa data, appunto il 14 novembre, è prevista anche l'udienza che porterà alla sentenza di primo grado del processo che vede imputati 5 carabinieri, 3 dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Il processo rinviato oggi è quello che vede imputati 5 medici del Reparto detenuti dell'Ospedale 'Pertini' di Roma, accusati di omicidio colposo dopo una tortuosa vicenda processuale: portati a processo per abbandono d'incapace, furono condannati in primo grado per omicidio colposo, e poi due volte assolti in appello; la Cassazione per due volte ha mandato indietro il processo. Il pg chiede la prescrizione ma la difesa chiede l'assoluzione. "Cosa avrebbero potuto fare di più? Nessuno avrebbe potuto prevedere che potesse morire"