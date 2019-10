Bufera Sanità:ex dirigente parla col Gip

ORISTANO, 11 OTT - E' durato più di due ore l'interrogatorio di garanzia dell'ex commissaria straordinaria dell'Asl 5 di Oristano Maria Giovanna Porcu, indagata nell'ambito dell'inchiesta su un presunto sistema di assunzioni pilotate in cambio di voti all'ospedale San Martino, che vede coinvolti anche un ex consigliere regionale e un sindaco ora sospeso. Porcu ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari Annie Cecile Pinello. E' durato invece solo pochi minuti l'interrogatorio dell'attuale capo del personale infermieristico del San Martino Angelo Piras, che invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per entrambi la Procura aveva chiesto la sospensione dal lavoro: la gip si è riservata di decidere. Intanto, su decisione dei vertici dell'Azienda della Salute (Ats), è scattato ieri il decreto di sospensione dai rispettivi incarichi dirigenziali per gli altri tre indagati.