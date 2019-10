Madri Srebrenica, ritirare Nobel Handke

SARAJEVO, 11 OTT - Le Madri di Srebrenica condannano duramente la decisione di assegnare quest'anno il Nobel per la letteratura allo scrittore austriaco Peter Handke, accusato di aver appoggiato i crimini di Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, annunciano la decisione di chiedere ufficialmente il ritiro del premio. "A nome dell'associazione Madri di Srebrenica invieremo una lettera ufficiale al Comitato per il Nobel della letteratura chiedendo il ritiro del premio a Peter Handke", ha detto Munira Subasic, presidente dell'associazione, citata dai media a Sarajevo. "Un uomo che ha difeso i carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere un tale riconoscimento". Handke è filo-serbo ed è accusato dai bosniaci di negare i crimini compiuti dai serbi nelle guerre degli anni '90 nella ex Jugoslavia. Congratulazioni allo scrittore sono state espresse tra gli altri dal ministro della cultura serbo Vladan Vukosavljevic, dal ministro della difesa Aleksandar Vulin, dal sindaco di Belgrado Zoran Radojicic.