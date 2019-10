Migranti: Mattarella,agire o Ue travolta

ROMA, 11 OTT - "Serve una gestione sostenibile ma comune del fenomeno e non la rimozione, il tirarsene fuori". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando ad Atene. "Il fenomeno - ha aggiunto - va affrontato per governarlo altrimenti travolgerà qualunque equilibrio nel nostro continente. L'ignobile traffico di essere umani, per le nostre coscienze, è un costante rimprovero". "Senza un'assunzione complessiva nessuno potrà risolverlo ma tutti ne avremo conseguenze negative", ha detto ancora Mattarella al vertice Arraiolos.