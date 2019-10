Ricci,prima volta coalizione solo civica

PERUGIA, 11 OTT - "Per la prima volta in 50 anni di Consiglio regionale dell'Umbria alle elezioni si presenta una coalizione interamente civica": a dirlo è stato il candidato presidente Claudio Ricci, nel corso di un video forum ANSA. Il consigliere regionale uscente, ingegnere dei trasporti, è sostenuto da tre liste: Proposta Umbria, Italia civica e Ricci presidente. "Sono la sintesi del desiderio di cambiare attraverso il saper fare" ha sostenuto. Ricci ha ricordato che sono 500 le proposte nel suo programma elettorale. "Cinque macro punti - ha aggiunto -: amministrare bene, sviluppare lavoro, muoversi veloci, innovare l'ambiente e curare umanizzando". Il candidato presidente ha anche anticipato il tema di dove attingere le risorse finanziarie. "La priorità - ha sottolineato Ricci - sarà ridurre sprechi ed inefficienze, poi occorre semplificare e utilizzare al meglio le opportunità europee per avere 50-100 milioni di euro in più all'anno da destinare allo sviluppo per creare nuovi posti di lavoro".