Al via vertice capi Stato con Mattarella

ROMA, 11 OTT - Come gestire insieme il problema dei flussi, dall'accoglienza ai rimpatri, e come adattare la sicurezza interna dell'Unione europea alle nuove sfide internazionali. Senza dimenticare l'integrazione europea e i problemi di Bilancio. Ecco il canovaccio delle discussioni di quest'anno al tradizionale vertice del "gruppo di Arraiolos" che si svolge ad Atene. Il nome Arraiolos viene dalla cittadina portoghese dove il gruppo si riunì la prima volta nel 2005. Si tratta di una riunione informale che riunisce molti capi di Stato europei - oggi ad Atene ne sono presenti 13 - permettendogli di approfondire temi che riguardano il futuro prossimo dell'Unione. Essendo un gruppo informale non sono previsti documenti finali. Per l'Italia è presente il presidente Sergio Mattarella.