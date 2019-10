Halle: Balliet interrogato per 5 ore

BERLINO, 11 OTT - E' durato cinque ore l'interrogatorio di Stephan Balliet: lo ha segnalato l'emittente N-Tv riferendosi all'estremista di destra che ha cercato invano di compiere un massacro nella sinagoga di Halle e poi ha ucciso due passanti e ferito altre due persone, coniugi secondo l'agenzia Dpa. Balliet è stato portato in un carcere non precisato dove aspetterà il rinvio a giudizio, ha riferito la tv prevedendo che le indagini potrebbero durare "alcuni mesi". Ieri il Procuratore generale tedesco Peter Frank aveva annunciato che l'estremista sarebbe stato portato davanti al giudice per le indagini preliminari della Corte federale di giustizia a Karlsruhe. In tv sono state mostrate immagini del suo arrivo alla Corte mentre scendeva da un elicottero con attorno agenti a volto coperto. Il giovane aveva una vistosa fasciatura al collo per una ferita causata da un colpo della polizia durante uno scontro a fuoco ad Halle, riporta la Dpa. E non quindi, come indicato da media tedeschi, da un tentativo di suicidio.