Penati,proposta bipartisan per Ambrogino

MILANO, 10 OTT - Un Ambrogino d'oro alla memoria per Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex presidente della Provincia di Milano e "figura di riferimento del Partito democratico" scomparso ieri in seguito ad una malattia, per "l'impegno civico, professionale e umano donato alla città di Milano". La proposta arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, ma è stata subito accolta dal Partito democratico e vede quindi tra i primi firmatari il capogruppo del Pd, Filippo Barberis. La lettera che propone la Medaglia alla memoria, una delle massime onorificenze del Comune di Milano che viene consegnata il 7 dicembre in occasione di Sant'Ambrogio patrono della città, per Filippo Penati non è stata firmata dalla Lega, dal Movimento 5 stelle, da Basilio Rizzo della sinistra di Milano in Comune e da Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia.