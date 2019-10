Inedito di Claudio Baglioni per Muccino

ROMA, 10 OTT - Il brano inedito di Claudio Baglioni Gli Anni Più Belli, oltre a essere inserito nel nuovo lavoro di Gabriele Muccino, è diventato anche il titolo del film, nelle sale dal 13 febbraio 2020 in occasione di San Valentino (distribuito da 01 Distribution). "Con la sua meravigliosa canzone inedita Claudio Baglioni è il rappresentante più evocativo degli ultimi quarant'anni raccontati nel film e della storia d'Italia che scorre alle spalle dei protagonisti come un fiume, inesorabilmente", ha dichiarato Gabriele Muccino. Gli Anni Più Belli ha come protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff e Emma Marrone ed è sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella. La colonna sonora del film sarà di Nicola Piovani.