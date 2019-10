Sparatoria Questura: funerali a Trieste

TRIESTE, 10 OTT - Si svolgeranno a Trieste i funerali dei due agenti uccisi in Questura venerdì scorso e prima, nel famedio situato all'interno dell'edificio, sarà allestita la camera ardente. Lo rende noto la Polizia. La camera ardente sarà aperta martedì 15 ottobre dalle 17. I funerali, invece, saranno celebrati mercoledì alle 11.30 dal Vescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi nella Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, in piazza Sant'Antonio Nuovo. Intanto non si ferma il saluto commosso dei triestini agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. A distanza di quasi una settimana dalla sparatoria, diversi cittadini entrano in silenzio nell'edificio e si avvicinano al famedio per rivolgere una preghiera o un pensiero in memoria dei due poliziotti. Fra gli omaggi floreali, anche quello di Alan Sorrenti per i "due figli delle stelle", Matteo e Pierluigi. (ANSA).