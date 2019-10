Siria: Onu, decine di migliaia in fuga

BRUXELLES, 10 OTT - Con l'escalation del conflitto in Siria decine di migliaia di civili sono in fuga dalle zone di combattimento. Si legge in una nota dell'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che chiede alle parti di rispettare il diritto internazionale umanitario. "I civili e le infrastrutture civili non devono essere un obiettivo" raccomanda l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati Filippo Grandi. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria sarebbero circa 60 mila gli sfollati siriani fuggiti nelle ultime 36 ore dalle zone dell'offensiva turca nel nord-est della Siria, in particolare dalle zone di Darbasiye e Ras al Ayn.