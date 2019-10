Muore investito dopo incidente in A/8

(ANSA)- BUSTO ARSIZIO (VARESE), 10 OTT - Un uomo di 64 anni è morto dopo essere stato investito sull'autostrada A/8, tra Busto Arsizio (Varese) e Castellanza (Varese), in direzione Milano, intorno alle 6 di questa mattina. A quanto emerso l'uomo poco prima si era scontrato con un camion e, sceso perché la macchina non si rimetteva in moto, è stato travolto da un'altro camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.