Allarme bomba al Tribunale Brindisi

BRINDISI, 10 OTT - Il Tribunale di Brindisi è stato evacuato stamattina a causa di un allarme bomba. Nell'edificio sono in corso verifiche da parte degli artificieri. A quanto si apprende, come accaduto molte altre volte in situazioni analoghe in cui gli allarmi si sono rivelati falsi, sarebbe stata una telefonata anonima ad annunciare la presenza di un ordigno all'interno del palazzo.