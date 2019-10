Conte,Italia ha primato in green economy

ROMA, 10 OTT - "L'Italia, in materia di green economy e nella promozione di misure che mettono al centro l'economia circolare, ha un ruolo di primato, e vuole essere protagonista di un'inversione di marcia che sia coinvolgente per tutti gli altri Paesi che ancora nutrono qualche legittima diffidenza verso questa transizione energetica. L'Italia può fungere da da traino, per l'intera comunità Ue, lanciando la scommessa di una "stretta di mano" tra economia e ecologia". Lo afferma il premier Giuseppe Conte al "The Hydrogen Challenge: 2019 Global ESG Conference".