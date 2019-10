Open Italia al via,Molinari tra applausi

ROMA, 10 OTT - Il 76° Open d'Italia è iniziato con un'accoglienza da big per Francesco Molinari. All'Olgiata Golf Club di Roma l'azzurro alle 8:30 del mattino ha iniziato la rincorsa verso il sogno triplete. Tanti gli applausi riservati al campione della Race to Dubai 2018, accolto sul tee della 10 anche dai genitori, che poco dopo hanno assistito pure all'avvio di gara dell'altro figlio, Edoardo. Pantalone nero, polo grigia e cappello bianco, "Chicco" Molinari concentratissimo ha rivolto un occhiolino d'intesa al papà per poi scagliare il primo tee shot. Il tutto davanti agli occhi, tra gli altri, di Andrea Pirlo e Simone Pepe che, dopo il secondo posto nella Rolex Pro-Am di ieri, sono rimasti nel circolo capitolino per seguire le prodezze degli azzurri. L'avvio del campione torinese non è stato però dei migliori, alla prima buca subito un bogey per "Laser Frankie", da riscattare in fretta.