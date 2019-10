'Ndrangheta,confiscati beni per 1 mln

REGGIO CALABRIA, 10 OTT - La Dia di Reggio Calabria, coordinata dal Procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale nei confronti di un affiliato alla 'ndrangheta, Rosario Aricò, di 59 anni, con trascorsi lavorativi nel settore dell'ortofrutta. Aricò, già coinvolto nell'operazione "Archi", è stato condannato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza diventata definitiva nel 2015, a sei anni ed otto mesi di reclusione per associazione mafiosa quale affiliato alla cosca "Tegano", operante prevalentemente nel quartiere Archi del capoluogo. I beni confiscati ad Aricò consistono, in particolare, in sei immobili, tra cui una villa di pregio e due appartamenti a Reggio Calabria e Scilla; due autovetture, varie disponibilità finanziarie e due diritti di credito vantati presso terzi.