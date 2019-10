Estorce denaro,arrestato con app You-pol

SIENA, 9 OTT - Avrebbe minacciato e poi intimidito un commerciante costringendolo a farsi consegnare, a più riprese, 3mila euro ma è stato arrestato grazie all'app You-pol, un'applicazione per telefono cellulare con cui la vittima ha chiamato in tempo reale la sala operativa della questura. E' successo a Siena dove un 26enne straniero è stato arrestato in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale su richiesta della procura. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il commerciante era continuamente sottoposto ad estorsioni, con minacce, all'interno del suo negozio. Il giovane, noto alle forze dell'ordine è considerato riferimento della cosiddetta microcriminalità senese, secondo la questura era già stato arrestato e condannato per truffe e furti. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti nel centro della città e portato nel carcere di Santo Spirito.