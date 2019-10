A Como violentata 13enne, 2 fermati

COMO, 9 OTT - Una tredicenne di origine nigeriana è stata violentata a Como da due connazionali ventenni, che sono stati messi in stato di fermo per violenza sessuale su minorenne nella notte tra sabato e domenica. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata per strada alle 21.30 da uno dei due, che le ha strappato di mano il cellulare. Lei lo ha inseguito e, quando sono arrivati sotto la casa di lui, questi l'ha trascinata nel suo appartamento, dove da lì a poco è arrivato l'altro. Qui la ragazzina ha riferito di avere subito abusi sessuali da parte di entrambi.