Gip archivia accuse ostetrica a Burioni

MACERATA, 9 OTT - Il gip di Macerata Claudio Bonifazi ha archiviato il procedimento contro il prof. Roberto Burioni dopo la denuncia per diffamazione a mezzo stampa presentata da un'ostetrica licenziata nel 2018 dall'ospedale di Macerata perché si era rifiutata di vaccinarsi con il trivalente: il medico non avrebbe travalicato i requisiti di pertinenza e continenza del diritto di critica. "Un sanitario che rifiuta le vaccinazioni - aveva commentato Burioni su Fb, avallando il provvedimento Asur di Macerata - secondo me non solo è un ignorante non scusabile ma è qualcosa di vicinissimo a un criminale". Era stato querelato dall'ostetrica, che ha impugnato il licenziamento: lei aveva spiegato di non essere una no vax e di aver acconsentito a vaccinarsi per la pertosse, per la quale a un controllo le erano stati trovati valori di anticorpi inferiori a quello stabilito. Non accettava però di vaccinarsi con il trivalente (unico disponibile) che l'avrebbe esposta a effetti collaterali per altre due malattie da cui è immune.