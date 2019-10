Pioli, dobbiamo lottare per la Champions

MILANO, 09 OTT - ''Dobbiamo cercare di andare in Champions''. Il nuovo allenatore del Milan, Stefano Pioli, si allinea al pensiero dell'ad Ivan Gazidis, sulla possibilità dei rossoneri di raggiungere un posto tra le prime quattro già in questa stagione. ''Io penso sempre positivo - aggiunge Pioli durante la conferenza di presentazione - e lotteremo insieme per raggiungere i migliori risultati possibili e di questo devono essere convinti anche i giocatori. Il passato del Milan è glorioso e il presente deve essere all'altezza delle nostre possibilità, le difficoltà vanno affrontare e superate''.