Whirpool: P. Chigi, lettera non soddisfa

ROMA, 9 OTT - "Il Governo ritiene non soddisfacenti e non risolutivi i contenuti della lettera" di Whirlpool nella quale l'azienda ha comunicato di voler sospendere la cessione dei rami d'azienda di Napoli fino al 31 ottobre. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro con i sindacati. "Conte e Patuanelli hanno deciso di avviare un'interlocuzione con i vertici di Whirlpool per capire se ci siano ulteriori elementi di novità" e il governo "ritiene indispensabile sollecitare i vertici Whirlpool a far chiarezza".