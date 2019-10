Nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli

FIRENZE, 9 OTT - La Fiorentina ha scelto Bagno a Ripoli (Firenze) per la sua nuova casa e il centro sportivo. La casa viola, spiega il club, "si estenderà su una superficie di circa 25 ettari e sarà uno dei centri sportivi più grandi in Italia, ospiterà tutti gli uffici del club, i campi di allenamento della prima squadra maschile e femminile e quelli delle squadre giovanili". "Sono orgoglioso ed entusiasta - ha detto il presidente Rocco Commisso - di poter annunciare questa nuova pagina della storia del club. Dopo l'acquisizione della società il 6 giugno del 2019, la campagna di rafforzamento della squadra e la sponsorizzazione attraverso Mediacom, facciamo un altro importantissimo investimento che riteniamo fondamentale per la crescita della Fiorentina realizzando un'opera che diverrà patrimonio anche dei tifosi e del territorio. Mi auguro che la stessa tempestività possa essere riproposta nell'iter che porterà alla realizzazione del nuovo stadio".