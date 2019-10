Dl Clima: rottamazione, eco-buono a moto

ROMA, 9 OTT - Cambia la norma sulla rottamazione; oltre alle auto entrano anche le moto. Così l'ultima versione della bozza del decreto Clima che l'ANSA è in grado di anticipare. Le risorse - in un Fondo ad hoc, 'Programma sperimentale buono mobilità' - arrivano a un totale di 255 milioni. Il 'buono mobilità' è destinato ai cittadini residenti nei Comuni sotto procedura d'infrazione Ue per smog che, entro il 31 dicembre 2021, cambiano auto (fino ai modelli Euro3) o motocicli (fino alla classe Euro2 e Euro3 a due tempi); vale 1.500 euro per i primi e 500 euro per i secondi.