Travolti da suv, bimba resta grave

TORINO, 9 OTT - Resta grave la bambina di due anni e mezzo travolta da un suv, ieri mattina, davanti all'asilo di Chieri 'La casa nel bosco'. Sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico, durato sei ore ed eseguito dalla dottoressa Paola Peretta, direttrice di neurochirurgia dell'ospedale Regina Margherita, la prognosi è riservata. Rimane sotto osservazione all'ospedale Cto, invece, uno degli altri bimbi coinvolti nell'incidente, che ha riportato una contusione al volto e all'addome. Oggi verrà sottoposto ad alcuni controlli; la prognosi è di una ventina di giorni. I carabinieri, coordinati dal pm Ruffino, attendono la perizia tecnica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'uomo che ha posteggiato l'auto davanti all'istituto, lungo la strada in pendenza, è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime. A quanto si apprende, non avrebbe messo correttamente in sicurezza l'auto.