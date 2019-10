Dl Clima: non c'è più l'eco-Cipe

ROMA, 9 OTT - Rientrano gli incentivi per i prodotti sfusi o alla 'spina' (l'articolo viene definito 'green corner'), cambia ancora l'eco-rottamazione per i cittadini delle aree più inquinate del Paese sotto procedura di infrazione Ue per smog, non c'è più il taglio graduale ai sussidi fossili. Queste le principali novità dell'ultima versione della bozza del decreto Clima che l'ANSA è in grado di anticipare. Il testo - che diventa più snello, e passa da 14 a 11 articoli e non contempla più una formulazione 'verde' per il Cipe. Assume più sostanza la parte dedicata ai rifiuti e alle disposizioni per il superamento delle infrazioni europee in materia ambientale.