Ilaria Cucchi, verità entrata in Aula

ROMA, 8 OTT - "Questo sia l'anno del cambiamento e della svolta non solo perché è il decennale ma perché finalmente nelle Aule giudiziarie dove ci siamo battuti per anni è entrata forte e chiara la verità che a noi però era chiara già dall'ottobre del 2009". Così Ilaria Cucchi alla presentazione in Campidoglio del quinto Memorial dedicato a suo fratello Stefano, morto dieci anni fa. "Il Memorial è per me un appuntamento irrinunciabile, è un meraviglioso evento, e molto di più: è la maniera con cui la società civile si unisce alla nostra famiglia per non farci sentire soli", ha aggiunto.